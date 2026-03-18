Gemeenteraadsverkiezingen 2026: dit zijn de eerste uitslagen

De eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 druppelen binnen. Vooral kleinere gemeenten zijn al klaar met tellen, terwijl in grotere steden nog wordt gerekend of alleen exitpolls bekend zijn. Een landelijk beeld is er nog niet, maar één trend valt nu al op: steeds meer kiezers kiezen voor lokale partijen, vooral partijen die zich uitspreken tegen de komst van azc's.

Schiermonnikoog was opnieuw de eerste gemeente met een volledige uitslag. Daar deden drie lokale partijen mee en die eindigen alle drie op drie zetels. Ons Belang werd de grootste met ruim 37 procent van de stemmen, gevolgd door Schiermonnikoogs Belang en SAMEN.

Op Vlieland kwam Nieuw Liberaal Vlieland als grootste uit de bus met 36,7 procent van de stemmen, goed voor vier van de negen zetels. GroenWit werd tweede, nipt voor Lijst Fier. Algemeen Belang Vlieland eindigt als kleinste met één zetel.

Rozendaal was de derde gemeente met een volledige uitslag. Daar werd Rosendael '74 de grootste partij met vier zetels. Progressief Akkoord Rozendaal kreeg er drie en BGR eindigt op twee zetels.

Politiek verslaggever Jeanneau sprak Richard de Mos kort nadat bekend werd dat hij een monsterzege had geboekt met zijn partij Hart voor Den Haag:

Wat laten de eerste exitpolls zien?

In grotere gemeenten zijn vooral exitpolls bekend. In Den Haag wordt Hart voor Den Haag opnieuw de grootste partij met 17 zetels, een flinke winst ten opzichte van 2022. D66 blijft staan op acht zetels en GroenLinks-PvdA lijkt uit te komen op zeven. VVD verliest en zakt naar drie zetels.

In Doetinchem is GemeenteBelangen de grote winnaar volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS: de partij groeit van drie naar zes zetels. Ook FVD wint en gaat van één naar vier zetels. GroenLinks-PvdA blijft stabiel op zes zetels.

In Venlo komt de nieuwe partij Venloos Burger Initiatief binnen met drie zetels. VVD verliest daar en komt uit op vier zetels. FVD groeit naar twee zetels en de PVV blijft gelijk op twee.

Ook in Noardeast-Fryslân is een duidelijke winnaar: Liberaal Noardeast-Fryslân gaat volgens een exitpoll van nul naar vier zetels. BVNL verdwijnt daar uit de raad.

Grote steden nog niet klaar

Niet alle gemeenten zijn al klaar met tellen. Amsterdam verwacht pas donderdag met een volledige uitslag te komen. Woensdagavond worden daar eerst tussenstanden verwacht.

De komende uren en dagen volgen meer definitieve uitslagen uit de rest van het land.