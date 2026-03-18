Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gemeenteraadsverkiezingen 2026: dit zijn de eerste uitslagen

Verkiezingen

Gisteren, 22:40 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 druppelen binnen. Vooral kleinere gemeenten zijn al klaar met tellen, terwijl in grotere steden nog wordt gerekend of alleen exitpolls bekend zijn. Een landelijk beeld is er nog niet, maar één trend valt nu al op: steeds meer kiezers kiezen voor lokale partijen, vooral partijen die zich uitspreken tegen de komst van azc's.

In dit artikel lees je het laatste nieuws over de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen tot 23.30 uur.

Schiermonnikoog was opnieuw de eerste gemeente met een volledige uitslag. Daar deden drie lokale partijen mee en die eindigen alle drie op drie zetels. Ons Belang werd de grootste met ruim 37 procent van de stemmen, gevolgd door Schiermonnikoogs Belang en SAMEN.

Op Vlieland kwam Nieuw Liberaal Vlieland als grootste uit de bus met 36,7 procent van de stemmen, goed voor vier van de negen zetels. GroenWit werd tweede, nipt voor Lijst Fier. Algemeen Belang Vlieland eindigt als kleinste met één zetel.

Rozendaal was de derde gemeente met een volledige uitslag. Daar werd Rosendael '74 de grootste partij met vier zetels. Progressief Akkoord Rozendaal kreeg er drie en BGR eindigt op twee zetels.

Politiek verslaggever Jeanneau sprak Richard de Mos kort nadat bekend werd dat hij een monsterzege had geboekt met zijn partij Hart voor Den Haag:

Richard de Mos dolblij na overwinning: 'Mensen zijn toe aan verandering'
1:57

Richard de Mos dolblij na overwinning: 'Mensen zijn toe aan verandering'

Wat laten de eerste exitpolls zien?

In grotere gemeenten zijn vooral exitpolls bekend. In Den Haag wordt Hart voor Den Haag opnieuw de grootste partij met 17 zetels, een flinke winst ten opzichte van 2022. D66 blijft staan op acht zetels en GroenLinks-PvdA lijkt uit te komen op zeven. VVD verliest en zakt naar drie zetels.

In Doetinchem is GemeenteBelangen de grote winnaar volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS: de partij groeit van drie naar zes zetels. Ook FVD wint en gaat van één naar vier zetels. GroenLinks-PvdA blijft stabiel op zes zetels.

In Venlo komt de nieuwe partij Venloos Burger Initiatief binnen met drie zetels. VVD verliest daar en komt uit op vier zetels. FVD groeit naar twee zetels en de PVV blijft gelijk op twee.

Ook in Noardeast-Fryslân is een duidelijke winnaar: Liberaal Noardeast-Fryslân gaat volgens een exitpoll van nul naar vier zetels. BVNL verdwijnt daar uit de raad.

Grote steden nog niet klaar

Niet alle gemeenten zijn al klaar met tellen. Amsterdam verwacht pas donderdag met een volledige uitslag te komen. Woensdagavond worden daar eerst tussenstanden verwacht.

De komende uren en dagen volgen meer definitieve uitslagen uit de rest van het land.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Monsterzege voor De Mos in Den Haag: partij op 17 zetels in exitpoll
Monsterzege voor De Mos in Den Haag: partij op 17 zetels in exitpoll
Schouten moet abseilen van Euromast na hogere opkomst Rotterdam
Schouten moet abseilen van Euromast na hogere opkomst Rotterdam
Stembussen gesloten, tellen begonnen: zo komen de uitslagen binnen
Stembussen gesloten, tellen begonnen: zo komen de uitslagen binnen
Hier stemmen ze twee keer: ook over opvang asielzoekers
Hier stemmen ze twee keer: ook over opvang asielzoekers

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.