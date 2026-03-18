Hier stemmen ze twee keer: ook over opvang asielzoekers

In Haaksbergen is het woensdag geen gewone verkiezingsdag. Inwoners mogen daar namelijk twee keer stemmen. Naast de gemeenteraad ligt er ook een referendum over de opvang van asielzoekers.

Dat referendum kwam er na een burgeractie. Het gaat niet om de vraag of er een azc komt, maar hoe de opvang wordt geregeld. Zo mogen inwoners aangeven of er één of meerdere opvanglocaties moeten komen en waar die moeten worden gebouwd.

De meningen over het referendum zijn verdeeld, zoals je in bovenstaande video ziet.