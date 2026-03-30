Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ameland moet opnieuw tellen na verschil van één stem

Verkiezingen

Vandaag, 22:20

Link gekopieerd

355 stemmen zijn er geteld in Ameland bij de gemeenteraadsverkiezingen, of toch 354? Dat is niet helemaal duidelijk. Daarom moeten de stemmen van het stembureau in Ballum opnieuw worden geteld vanwege dat ene verschil. "Op Ameland kan één stem bepalend zijn voor wel of geen zetel in de raad", zegt burgemeester Tysty Willemsma.

Er hangt dus veel vanaf. Overdag werden er 354 stemmen geteld, maar 's avonds 355. Op de dag na de verkiezingen zijn de stemmen al herteld, maar daar kwamen dezelfde aantallen uit. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met een hertelling die dinsdagochtend gaat beginnen. Het initiatief komt af van de lokale partij A82.

De partij stelt dat de VVD 150 stemmen heeft gekregen, net genoeg om met een restzetel in de raad te komen. Bij 149 stemmen zou de VVD buiten de raad vallen en zou die zetel naar A82 gaan, aldus de partij.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.