Ameland moet opnieuw tellen na verschil van één stem

355 stemmen zijn er geteld in Ameland bij de gemeenteraadsverkiezingen, of toch 354? Dat is niet helemaal duidelijk. Daarom moeten de stemmen van het stembureau in Ballum opnieuw worden geteld vanwege dat ene verschil. "Op Ameland kan één stem bepalend zijn voor wel of geen zetel in de raad", zegt burgemeester Tysty Willemsma.

Er hangt dus veel vanaf. Overdag werden er 354 stemmen geteld, maar 's avonds 355. Op de dag na de verkiezingen zijn de stemmen al herteld, maar daar kwamen dezelfde aantallen uit. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met een hertelling die dinsdagochtend gaat beginnen. Het initiatief komt af van de lokale partij A82.

De partij stelt dat de VVD 150 stemmen heeft gekregen, net genoeg om met een restzetel in de raad te komen. Bij 149 stemmen zou de VVD buiten de raad vallen en zou die zetel naar A82 gaan, aldus de partij.