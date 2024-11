Een jaar na de verkiezingen: hoe zit het met de beloftes?

Het is precies een jaar geleden dat de PVV onder leiding van Geert Wilders glansrijk de Tweede Kamerverkiezingen won. De verkiezingscampagne was groots, vol ambitieuze beloftes en een duidelijke koerswijziging voor Nederland. Maar wat is daar een jaar later van terechtgekomen? We kijken naar twee voorbeelden: het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen, dat absoluut niet mocht sluiten volgens Wilders, en de hernieuwde hoop binnen de visserijsector onder het nieuwe kabinet.

Tijdens het Debat van Nederland van SBS sprak Martin van der Heyden, een inwoner van Heerlen, zijn zorgen uit over de mogelijke sluiting van het ziekenhuis: "Mijn vrouw en ik hadden het afgelopen jaar beiden een spoed-ingreep nodig. Als zij naar Sittard had gemoeten, had ze het misschien niet overleefd."

Een volwaardig streekziekenhuis in elke regio was het mikpunt, maar Heerlen lijkt mis te grijpen. Martin is teleurgesteld: "Als ze écht wilden dat het ziekenhuis openbleef, hadden ze dat nu al geregeld", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Visserij: hoop dankzij BBB, maar nog geen zekerheid

Voor de visserijsector is er wél zicht op verbetering. Onder het nieuwe kabinet, waarin partijen als BBB en PVV sterk vertegenwoordigd zijn, keert de term 'visserij' na 21 jaar terug in de naam van het ministerie. Garnalenvisser Bouke Koornstra, die vorig jaar een emotionele mail stuurde naar Caroline van der Plas van BBB, voelt zich eindelijk gehoord: "We zaten in een verdomhoekje, maar nu is er hoop. Er wordt geluisterd. Ik heb zelfs al eens met de staatssecretaris kunnen praten, en ik weet dat ze vanuit de branchevereniging wekelijks contact hebben met het ministerie."

Momenteel heerst onder de garnalenvissers nog steeds de vraag of ze verder kunnen met hun werk. "We worden momenteel gedoogd omdat we in natuurgebied vissen. Die gedoogconstructie loopt dit jaar af. We hebben goeie hoop dat er een overeenkomst komt met de staat. Als linkse partijen de grootste waren geworden, hadden we kunnen opdoeken", zegt Bouke. "De tijd zal het leren, maar voor het eerst in jaren voelen we ons gesteund."