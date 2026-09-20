Verdachten van rellen rondom Malieveld protest vrijgelaten

De 24 verdachten die zaterdag na een immigratieprotest in Den Haag waren aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Dat deelt een politiewoordvoerder. Een groot deel van hen was zaterdag al huiswaarts gestuurd. De identiteiten van de verdachten wordt niet gedeeld.

Ze moeten zich wel op een later moment verantwoorden. Ze werden aangehouden voor onder meer verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De deelnemers van het protest op het Malieveld protesteerden tegen het kabinetsbeleid en met name tegen immigratie.

Op het Malieveld waren prinsenvlaggen te zien en hing er een spandoek met de wit suprematistische tekst "White Lives Matter". Ook waren er vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse Nationalistische Beweging.