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Premier Jetten spreekt over 'weerzinwekkend' rechts-extremisme op Malieveld

Demonstratie

Vandaag, 19:04

Relschoppers hebben zaterdag op het Malieveld bewust de confrontatie met de politie gezocht, blikt premier Rob Jetten terug. "Er is excessief geweld tegen de politie gebruikt, er zijn weerzinwekkende extreemrechtse en antisemitische uitingen gescandeerd en Hitlergroeten gebracht."

De premier spreekt zijn waardering uit voor politie en gemeentebestuur. "We staan pal voor onze rechtsstaat en laten het demonstratierecht niet misbruiken."

In een tweede bericht, kort na het eerste geplaatst, neemt Jetten ook afstand van de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die noemt hij "gevaarlijk voor weggebruikers en ontoelaatbaar".

Klimaatactivisten XR blokkeren A12 bij Zevenaar richting grens

De Nederlandse Politiebond (NPB) pleit ervoor dat het geweld tegen de politie in Den Haag "daadwerkelijke gevolgen krijgt en leidt tot strafrechtelijke vervolging van dit reltuig", meldt de bond in een verklaring. De bond roept de rechterlijke macht op "om met kracht op te treden; alleen zo sturen we een helder signaal".

Geweld 'idioot'

Bij de rellen werden agenten aangevallen, belaagd en met geweld geconfronteerd. De bond noemt het "onacceptabel en volslagen idioot" dat zoiets gebeurt "terwijl zij hun werk doen om de openbare orde te handhaven en een demonstratie proberen mogelijk te maken".

Met het geweld is "een grens overschreden", stelt locoburgemeester Richard de Mos van Den Haag. In een verklaring laat hij weten dat dit "niets meer te maken heeft met demonstreren".

Door ANP
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