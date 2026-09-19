Noodbevel in Den Haag na geweld, politie ontbindt protest Malieveld

Voor een deel van Den Haag is zaterdag een noodbevel afgekondigd na gewelddadigheden rond de demonstratie 'Wij zijn het volk' op het Malieveld. De politie heeft de demonstratie ontbonden. De Mobiele Eenheid wordt aangevallen.

Eerder op de middag greep de ME al in nadat de situatie grimmig werd. Demonstranten gooiden met vuurwerk en gebruikten geweld tegen de politie. De politie was in groten getale aanwezig en zette onder meer waterwerpers in.

"We moesten ingrijpen want de situatie werd grimmig. Er werd geweld gebruikt tegen de politie. Er was ook sprake van vuurwerk en fakkels", vertelde een politiewoordvoerder eerder tegen Hart van Nederland.

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Mars lopen

De organisatie van het extreemrechtse protest wilde aanvankelijk met de demonstranten een mars door Den Haag lopen. Locoburgemeester Richard de Mos verbood die mars vanwege de ongeregeldheden.

"Vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding heeft de locoburgemeester de aanwijzing gegeven dat de demonstratie 'Wij zijn het volk' alleen op het Malieveld plaatsvindt", meldde de gemeente.

Daarna is de demonstratie alsnog ontbonden en werd voor een deel van Den Haag een noodbevel afgekondigd.

Tegendemonstratie

Honderden mensen waren naar het Malieveld gekomen om te protesteren tegen het kabinetsbeleid en met name tegen immigratie. Er waren prinsenvlaggen te zien en er hing een spandoek met de wit suprematistische tekst "White Lives Matter". Ook droegen enkele aanwezigen gezichtsbedekkende kleding.

Op het Spuiplein kwamen rond het middaguur ongeveer dertig mensen bijeen voor de tegendemonstratie 'Tegen fascisme en voor inclusiviteit'. Die demonstratie is inmiddels afgelopen.