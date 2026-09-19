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Honderden bij protest Malieveld, politie massaal aanwezig in Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 12:35

Enkele honderden mensen hebben zich zaterdag verzameld op het Malieveld in Den Haag voor de demonstratie 'Wij zijn het volk'. De deelnemers protesteren tegen het kabinetsbeleid en met name tegen immigratie. De politie is in groten getale aanwezig met onder meer waterwerpers.

Op het Malieveld zijn prinsenvlaggen te zien en hangt een spandoek met de wit suprematistische tekst "White Lives Matter". Ook zijn er vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse Nationalistische Beweging. Op een scherm bij het podium staat "Nederland is voor de Nederlanders." Een spreker sprak over de rechtsextremistische theorie "omvolking", ziet een ANP-verslaggever.

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Mars door Den Haag

Vanaf het Malieveld staat een mars door Den Haag gepland. Demonstranten lopen onder meer langs het Carnegieplein, Plein 1813 en de Lange Vijverberg, om vervolgens terug te keren naar het Malieveld.

De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Naast waterwerpers zijn agenten van de Mobiele Eenheid aanwezig. Bij Den Haag Centraal vangt de ME mensen op die uit trams komen.

Tegendemonstratie op Spuiplein

Op het Spuiplein zijn rond het middaguur ongeveer dertig mensen bijeengekomen voor de demonstratie 'Tegen fascisme en voor inclusiviteit'. Ook daar is de politie zichtbaar aanwezig. Vijf politiebusjes staan aan de straatkant van het plein geparkeerd en er loopt oproerpolitie rond. De twee demonstraties worden van elkaar gescheiden gehouden.

Het programma duurt volgens een woordvoerder tot ongeveer 14.15 uur. Daarna gaan de deelnemers weer "veilig terug naar huis". De organisatoren zeggen onder geen beding de confrontatie te willen zoeken met de betogers op het Malieveld. Onder meer de Bond voor Precaire Woonvormen, de Haagse Antifa Coalitie, BIJ1 en de Revolutionair Socialistische Partij zijn volgens de woordvoerder betrokken bij het protest. Ook is er een enkele Palestinavlag te zien.

Door ANP

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