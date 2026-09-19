24 aanhoudingen bij demonstratie ‘Wij zijn het volk’ op Haagse Malieveld

Bij de demonstratie ‘Wij zijn het volk’ op het Malieveld zijn zaterdag 24 aanhoudingen verricht. Zij zitten vast voor onder meer verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel.

Een politiewoordvoerder zegt in een toelichting dat het gaat om steekwapens of boksbeugels. Mogelijk worden verdachten zaterdagavond met een dagvaarding naar huis gestuurd, zegt hij. Maar of dit ook gebeurt "ligt aan de ernst van het vergrijp". De meeste van de verdachten "zijn nu nog niet naar huis", weet hij zaterdagavond.

'Tijdens de manifestatie werd de sfeer grimmig en keerde een deel van actievoerders zich met geweld tegen de politie. Zij gooiden vuurwerk naar agenten, pleegden vernielingen en droegen gezichtsbedekkende kleding, ondanks de afspraak met de organisatie van de demonstratie dat zij dit niet zouden doen', aldus de politie.

Journalist in het water

Ook kwamen actievoerders volgens de politie met antisemitische leuzen en gebaren. 'Dit wordt, net zoals, het gebruikte geweld niet getolereerd. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.' De politie zegt dat online beelden rondgaan van een journalist die tijdens de inzet van de politie in het water terecht gekomen. 'Daarnaast werden tijdens de demonstratie meerdere journalisten lastiggevallen door actievoerders.'