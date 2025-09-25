Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
School in Capelle sluit eerder om protest dood 15-jarige jongen uit Gouda

School in Capelle sluit eerder om protest dood 15-jarige jongen uit Gouda

Demonstratie

Vandaag, 12:51

Link gekopieerd

Scholengroep Comenius in Capelle aan den IJssel sluit donderdagmiddag eerder haar deuren. Alle leerlingen worden om 15.00 uur naar huis gestuurd vanwege een aangekondigde demonstratie vanaf 17.30 uur. De protestactie is naar aanleiding van de dood van de 15-jarige jongen uit Gouda, die afgelopen zaterdag door de politie werd doodgeschoten, aldus de school in een bericht aan ouders.

Een medewerkster van de scholengroep bevestigt dat de lessen eerder worden beëindigd. In de brief aan ouders legt de school uit dat ze wil voorkomen "dat onze leerlingen, bedoeld of onbedoeld, in een grote en drukke groep terechtkomen". De leerlingen worden gevraagd om na 15.00 uur direct naar huis te gaan.

Eerder ging Hart van Nederland langs bij de plek waar de 15-jarige werd doodgeschoten:

Bloemen voor doodgeschoten 15-jarige: 'Dit had hij niet verdiend'
0:58

Bloemen voor doodgeschoten 15-jarige: 'Dit had hij niet verdiend'

'Veiligheid van leerlingen staat boven alles'

Volgens de school begint het protest om 17.30 uur. De demonstranten zullen naar het politiebureau lopen, dat vlakbij de school ligt. De medewerkster van Comenius benadrukt dat de school "de veiligheid van leerlingen boven alles stelt". Ze wil niet zeggen of ze verwacht dat de demonstratie uit de hand zal lopen.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

OM ontkracht gerucht: 'Jongen (15) niet in rug geschoten'
OM ontkracht gerucht: 'Jongen (15) niet in rug geschoten'
Moeder doodgeschoten jongen (15) uit Gouda doet aangifte tegen politie
Moeder doodgeschoten jongen (15) uit Gouda doet aangifte tegen politie
Door politie doodgeschoten tiener had omgebouwd gasalarmpistool bij zich
Door politie doodgeschoten tiener had omgebouwd gasalarmpistool bij zich

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.