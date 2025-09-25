School in Capelle sluit eerder om protest dood 15-jarige jongen uit Gouda

Scholengroep Comenius in Capelle aan den IJssel sluit donderdagmiddag eerder haar deuren. Alle leerlingen worden om 15.00 uur naar huis gestuurd vanwege een aangekondigde demonstratie vanaf 17.30 uur. De protestactie is naar aanleiding van de dood van de 15-jarige jongen uit Gouda, die afgelopen zaterdag door de politie werd doodgeschoten, aldus de school in een bericht aan ouders.

Een medewerkster van de scholengroep bevestigt dat de lessen eerder worden beëindigd. In de brief aan ouders legt de school uit dat ze wil voorkomen "dat onze leerlingen, bedoeld of onbedoeld, in een grote en drukke groep terechtkomen". De leerlingen worden gevraagd om na 15.00 uur direct naar huis te gaan.

Eerder ging Hart van Nederland langs bij de plek waar de 15-jarige werd doodgeschoten:

0:58 Bloemen voor doodgeschoten 15-jarige: 'Dit had hij niet verdiend'

'Veiligheid van leerlingen staat boven alles'

Volgens de school begint het protest om 17.30 uur. De demonstranten zullen naar het politiebureau lopen, dat vlakbij de school ligt. De medewerkster van Comenius benadrukt dat de school "de veiligheid van leerlingen boven alles stelt". Ze wil niet zeggen of ze verwacht dat de demonstratie uit de hand zal lopen.

Hart van Nederland/ANP