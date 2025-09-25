Terug

OM ontkracht gerucht: 'Jongen (15) niet in rug geschoten'

Crime

Vandaag, 12:12

De 15-jarige jongen uit Gouda die zondag door de politie werd doodgeschoten in Capelle aan den IJssel, is niet in zijn rug geschoten. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag op X. "We zien dat er feitelijke onjuistheden circuleren in (sociale) mediaberichtgeving. Daarom voelen wij ons genoodzaakt om dit te corrigeren."

De advocaat van de moeder van de jongen, Gerald Roethof, zei woensdagavond in het tv-programma Pauw & De Wit dat zij aangifte gaat doen. Ze vindt dat de politie zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Roethof verklaarde beelden te hebben gezien waarop volgens hem te zien is dat de jongen in de rug werd geschoten.

Het OM spreekt dat nu tegen. Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. Daardoor zegt het OM dat er nog weinig informatie gedeeld kan worden.

De jongen werd zondag neergeschoten, kort nadat hij iemand zou hebben beroofd van een fatbike. Volgens de politie had hij een vuurwapen bij zich. Na onderzoek meldde het OM dat dit een omgebouwd gasalarmpistool bleek te zijn.

ANP

