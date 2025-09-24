Terug

Moeder doodgeschoten jongen (15) uit Gouda doet aangifte tegen politie

Vandaag, 22:56

De moeder van de 15-jarige jongen die zondag in Gouda door de politie werd neergeschoten, stapt naar de politie met een aangifte. Zij ziet het als doodslag, vertelde haar advocaat Gerald Roethof woensdagavond in het tv-programma Pauw & De Wit.

Volgens Roethof begrijpt hij de gevoelens van de moeder en stelt hij dat agenten hun ambtsinstructie hebben geschonden. Hij wees erop dat de jongen in zijn rug werd geraakt, iets wat hij zegt te hebben gezien op videobeelden van de schietpartij.

Getuigen gezocht voor onderzoek

De Rijksrecherche onderzoekt het politieoptreden in Gouda, maar de moeder wil daarnaast dat ook getuigen hun verhaal doen. "Ze kunnen zich bij mij melden, dan kan ik ze doorsturen", aldus Roethof.

Daarnaast wil de moeder dat een onafhankelijke patholoog het lichaam onderzoekt. Zo kan er een apart rapport komen naast het officiële onderzoek.

