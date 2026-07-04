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Boeren met trekkers houden XR tegen bij actie richting A12, politie grijpt in bij protest

Demonstratie

Vandaag, 13:26

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Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag geprobeerd de A12 bij Laagraven op te gaan. Een handjevol demonstranten probeerde rond 12.45 uur de vangrail over te stappen, maar werd tegengehouden door de politie. Ook boeren verschenen met tractoren bij de actie. Zij zeggen dat ze zijn gekomen om het protest van XR tegen te werken.

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Op de plek waar de demonstranten de snelweg wilden bereiken, handhaaft de politie met twintig tot dertig agenten. Bij het tegenhouden van de actievoerders werd korte tijd geduwd en getrokken. Volgens de politie worden demonstranten aangehouden en verplaatst. Rond 13.15 uur was de politie bezig de demonstranten uit de berm langs de A12 weg te voeren.

Het is niet de eerste keer dat klimaatdemonstranten de A12 willen bezetten. Eind april deden ze dat ook. Hoe dat toen verliep, zie je in de bovenstaande video.

Eerder op de dag blokkeerden voertuigen de A12, meldt de politie. Die blokkade was rond 13.15 uur opgeheven. Daarbij zijn twintig aanhoudingen verricht. Ook op de N408, die aansluit op de A12 bij Houten, blokkeerde de politie rijstroken. Drie voertuigen hadden daar de parallelrijbaan geblokkeerd. De inzittenden worden aangehouden.

Op de middenberm van de N408 stonden zes tractoren. Volgens een ANP-verslaggever gaat het om ongeveer acht boeren. In dezelfde omgeving zat een groep van ongeveer dertig klimaatdemonstranten in de berm, omringd door de politie.

Verboden

XR voert actie tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook Utrecht for Palestine (U4P) doet mee aan de demonstratie. De gemeente Utrecht had een demonstratie op de Ring A12 verboden en verwees actievoerders naar het Domplein. Burgemeester Sharon Dijksma liet eerder weten dat mensen die toch de snelweg op gaan, vervolgd kunnen worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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