22 mensen aangehouden bij pro-Palestina-demonstratie Tilburg University

Bij een demonstratie in een gebouw van Tilburg University zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 22 mensen aangehouden voor lokaalvredebreuk, meldt de politie vrijdag. Pro-Palestijnse actievoerders barricadeerden een gebouw en wilden daar niet uit komen.

De politie had de demonstranten meerdere keren gevorderd om het gebouw te verlaten. Toen zij dat niet deden, besloot de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) om de ME in te zetten.

De groep heeft de nacht in de cel doorgebracht maar mag vrijdag weer gaan. In het universiteitsgebouw is niets vernield en er zijn ook geen gewonden gevallen.

ANP