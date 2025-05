Gemeente Katwijk verrast door massale tegenstand bij demonstratie

De gemeente Katwijk en politie hadden niet verwacht dat de pro-Palestijnse demonstratie woensdag "op deze schaal verstoord zou worden door omstanders". Ze gingen eerder die woensdag uit van dertig tot veertig inwoners die zich zouden verzetten tegen de demonstranten, meldt burgemeester Cornelis Visser in een raadsbrief. Het werden er uiteindelijk honderden.

Volgens Visser verzamelde zich 's avonds in het centrum een grote groep van zo'n vierhonderd inwoners. "Een deel daarvan heeft zich verzet tegen de demonstratie. Hoewel we wisten dat er werd opgeroepen om te komen, was dit grote aantal door de driehoek niet voorzien", schrijft Visser.

Volgens de burgemeester verliep de pro-Palestijnse demonstratie op zichzelf vreedzaam en is mede daarom besloten die niet te verbieden. Het geweld kwam volgens hem van anderen en waren het "lokale groepen" die de confrontatie zochten met politie en de demonstranten.

De demonstranten protesteerden in Katwijk tegen een bijeenkomst van Christenen voor Israël. Zij werden op een gegeven moment aangevallen door meerdere mensen van wie sommigen bivakmutsen droegen. Ook gooiden mensen met stenen en bierflessen naar demonstranten en de politie. Twee mensen werden aangehouden en een persoon raakte gewond.

Impact op samenleving

De gemeenteraad vergadert donderdagavond over wat er heeft plaatsgevonden. Visser zegt dat het "veel impact op de samenleving" heeft gehad. "Zorgen over veiligheid waren er niet alleen voor en tijdens de demonstratie, maar merk ik ook vandaag nog."

Volgens de politie werden aan het begin van de avond al "diverse lokale groepen" gezien, waarop de mobiele eenheid naar Katwijk is gestuurd. Toen groepen de ME zagen is daarmee de confrontatie gezocht door het gooien van flesjes bier.

Om ongeveer 18.40 uur waren de eerste demonstranten in of bij het demonstratievak, aldus de politie. "De lokale groepen zochten actief de confrontatie met politie en aanwezige demonstranten. Bij een van deze confrontaties is in ieder geval één demonstrant mishandeld met verwondingen in het gezicht. Op basis van de beelden en de lokale signalen is gezien dat ook nog andere demonstranten zijn belaagd of mishandeld door lokale groepen. Hiervan is tot op heden nog geen aangifte of melding gedaan."

Iets voor 19.30 uur werd een noodbevel afgegeven. Toen de demonstranten aangaven weg te willen, zijn ze onder politiebegeleiding naar hun auto's gegaan. Om 21.45 uur was de rust wedergekeerd.

ANP