Onvrede in Katwijk na protest en rellen: spoeddebat aangevraagd

De lokale politieke partij DURF heeft voor donderdagavond een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad van Katwijk. Aanleiding hiervoor zijn de ongeregeldheden die woensdagavond uitbraken tijdens een demonstratie tegen een pro-Israëlviering van de organisatie Christenen voor Israël, die plaatsvond in de Nieuwe Kerk. Fractievoorzitter Max van Duijn van DURF bekritiseert burgemeester Visser voor het toestaan van de demonstratie, die volgens hem werd aangevraagd door moslimprediker Abou Hafs.

Volgens Van Duijn wordt moslimprediker Abou Hafs in verband gebracht met de Islamitische Staat. "Je weet dat dit escaleert in het rechts-conservatieve Katwijk. We zijn voor de vrijheid van meningsuiting, maar snappen niet dat deze demonstratie werd toegestaan. En dat zeg ik ook in het belang van de demonstranten, die Katwijk zijn uitgeslagen."

Noodbevel

De spanningen liepen woensdagavond op nadat enkele tientallen tegenbetogers met gezichtsbedekkende kleding zich verzamelden op de boulevard. Sommige aanwezigen droegen bivakmutsen en zochten actief de confrontatie op.

De politie heeft diezelfde avond twee mensen aangehouden tijdens de ongeregeldheden in Katwijk. Ongeveer driehonderd personen verstoorden de openbare orde, waarbij stenen en bierflessen werden gegooid naar demonstranten en politieagenten. Eén persoon raakte gewond in het gezicht.

Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk kondigde een noodbevel af om de orde te herstellen en het recht om te demonstreren te beschermen. Rond 21.45 uur keerde de rust in het centrum van Katwijk terug.