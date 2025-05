Noodbevel in Katwijk na rellen bij Israël-viering: politie grijpt hard in

De burgemeester van Katwijk heeft woensdagavond een noodbevel afgekondigd nadat het bij een demonstratie naast de Nieuwe Kerk flink uit de hand liep. Dat melden de politie en gemeente op sociale media. De Israël-viering van de stichting Christenen voor Israël leidde tot rellen tussen groepen demonstranten en tegendemonstranten.

Volgens Omroep West werden demonstranten belaagd door een groep met bivakmutsen. Er werd geslagen en geschopt, tot de Mobiele Eenheid snel ingreep. Minstens één persoon is aangehouden. De politie houdt sindsdien mensen op afstand in de omliggende straten.

Op X schrijft de Politie Eenheid Den Haag: "Op dit moment is er sprake van een verstoring van de openbare orde in Katwijk. Op last van de burgemeester is er een noodbevel van kracht." De politie treedt op tegen personen die zich daar niet aan houden.

Oproep tot protest

De aanleiding voor het protest was een oproep van salafistisch prediker Abou Hafs, die zijn volgers opriep "massaal" te demonstreren tegen de pro-Israël-bijeenkomst. Hafs is een omstreden figuur, die nog altijd verdachte is in een onderzoek naar steun aan terreurbeweging IS.

De gemeente laat weten dat het noodbevel is uitgevaardigd "om het recht op demonstreren te beschermen", nadat het protest tot ongeregeldheden leidde. Christenen voor Israël liet eerder al weten dat de viering ondanks de dreiging gewoon doorging, met stevige beveiliging.