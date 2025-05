Onrust bij kerk Katwijk na protestoproep door salafistische prediker

Bij de Nieuwe Kerk in Katwijk is woensdagavond onrust ontstaan tijdens een demonstratie gericht tegen een Israël-viering van de stichting Christenen voor Israël. De oproep tot protest kwam eerder van de omstreden salafistische prediker Abou Hafs, wat leidde tot grote zorgen bij de organisatie en gemeente.

Tijdens een eerdere demonstratie in Amsterdam kwam kritiek op de afwachtende houding van de politie nadat een Israëlische vlag in brand werd gestoken en "Dood aan Israël" werd geroepen. Bekijk er meer over in bovenstaande video.

Volgens Omroep West verzamelden zich enkele tientallen demonstranten op zo’n dertig meter van de kerk. Daar werden zij belaagd door een andere groep, waarvan sommigen bivakmutsen droegen. Op videobeelden is te zien hoe er flink werd geschopt en geslagen.

Omdat de demonstratie vooraf was aangekondigd, was er al veel politie aanwezig. De Mobiele Eenheid kon daardoor snel ingrijpen en de situatie onder controle brengen. Eén persoon is aangehouden. In de omliggende straten wordt het publiek op afstand gehouden. De rust is inmiddels weergekeerd, aldus de politie.

Eerder meldde het Leidsch Dagblad al dat Abou Hafs zijn volgers had opgeroepen om “massaal” te komen demonstreren tegen wat hij “een viering van genocide” noemt. De prediker, die in het verleden werd verdacht van steun aan terreurbeweging IS, hekelde dat het evenement plaatsvond op een dag die volgens hem voor veel Palestijnen symbool staat voor onderdrukking.

Christenen voor Israël liet weten dat de viering gewoon doorgaat. De stichting kwam eerder negatief in het nieuws door vermeende financiële steun aan illegale nederzettingen in Israël, meldde het Leidsch Dagblad.