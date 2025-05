Burgemeester Wageningen: 'Dit was geen demonstreren, maar verstoren'

De pro-Palestijnse protesten maandag in Wageningen gingen alle perken te buiten, vindt burgemeester Floor Vermeulen van de Gelderse gemeente. "Demonstreren mag, ook op 5 mei, maar dit was geen demonstreren maar verstoren."

De Nationale Viering van de Bevrijding in Wageningen werd maandag op een aantal momenten verstoord. Tijdens een toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans liep zeker een demonstrant het 5 Mei Plein op en werd 'Free Palestine' gescandeerd. Toen premier Dick Schoof later het bevrijdingsvuur had ontstoken op een festivalterrein in Wageningen, werd een rookbom op het podium gegooid. Behalve Schoof stond daar toen ook de Poolse premier Donald Tusk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Excuses

Burgemeester Vermeulen zegt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan Schoof en Tusk voor de protesten. "Dit kan gewoon echt niet." Volgens de burgemeester waren de acties niet aangemeld en was op het terrein waar maandag festiviteiten zijn ook geen protest toegestaan. Op de Marijkeweg in Wageningen, waar maandagochtend naar schatting 250 tot 300 mensen actievoerden tegen onder meer de aanwezigheid van Schoof in Wageningen, mocht dat wel.

"Ik heb begrip voor mensen die op 5 mei hun mening willen uiten, en dat kon ook. Maar dan op een andere plaats en op een ander moment, niet op deze wijze", aldus Vermeulen.

Hoe het kan dat iemand tijdens de toespraak van Brekelmans langs de beveiliging en hekken op het 5 Mei Plein kon komen, wordt nog onderzocht, aldus Vermeulen. Hetzelfde geldt voor het gooien van een rookbom op het podium van het Wageningse bevrijdingsfestival.

ANP