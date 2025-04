Politie verwijdert pro-Palestijnse betogers bij universiteit Nijmegen

De pro-Palestijnse demonstratie op de Radboud Universiteit in Nijmegen, is door de politie beëindigd. Kort na 13.00 uur betrad de ME de loopbrug tussen het Erasmusgebouw en de universiteitsbibliotheek, waar enkele tientallen betogers zich hadden verschanst. Ze kregen de waarschuwing dat ze zouden worden aangehouden als ze niet weg zouden gaan.

Voor zover bekend is niemand aangehouden. De betogers verlieten de loopbrug uit eigen beweging. De betogers weigerden aanvankelijk de gebouwen van de universiteit te verlaten, waarna de politie werd ingeschakeld. "Het Collegezalencomplex is gesloten. Onderwijs dat plaats zou vinden, is omgeboekt naar andere gebouwen."

De actievoerders eisten dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen verbreekt. Het college van bestuur van de universiteit heeft aangegeven open te staan voor een gesprek.

Opluchting

Alexandra van Huffelen, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit, is opgelucht dat de actie zonder geweld is beëindigd. "Dit is niet wat het moet zijn. Gebouwen bezetten is niet de bedoeling. Daar zijn afspraken over en die kennen de actievoerders ook. Er is gevorderd dat ze zouden vertrekken en gelukkig hebben ze dat vrijwillig gedaan", aldus Van Huffelen.

ANP