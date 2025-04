ME gebruikt wapenstok om pro-Palestijnse betogers weg te houden van bezetting Maagdenhuis

De Mobiele Eenheid (ME) heeft ingegrepen bij het Maagdenhuis in Amsterdam, dat wordt bezet door pro-Palestijnse betogers. Op beelden van een correspondent is te zien dat agenten met wapenstokken demonstranten op afstand proberen te houden van het pand aan het Spui. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk demonstranten zijn geraakt, omdat zij protestborden als schild gebruiken.

Het Spui is ruim afgezet door de politie. Zeker tien ME-busjes zijn aanwezig. Rond 15.15 uur probeerde een groep van zo'n twintig pro-Palestijnse demonstranten via een zijdeur het Maagdenhuis uit te rennen. Volgens een verslaggever van het ANP werden zij direct ingesloten door agenten.

Een onbekend aantal actievoerders bezet sinds maandag het pand aan het Spui. De ingesloten groep verliet het gebouw via een nooduitgang aan de Handboogstraat. Kort daarvoor ging de ME via een deur onder de hoofdingang het pand binnen. De politie beschikte over een sleutel van die deur.

Spullen in Maagdenhuis gesloopt

Voor de hoofdingang staat een aanhoudingseenheid van de ME klaar. Vanachter een politielint laten tientallen mededemonstranten op enige afstand van het pand onverminderd van zich horen. Op het dak van het Maagdenhuis hebben de betogers een Palestijnse vlag gehesen. Ook boven de hoofdingang is een Palestijnse vlag op de stok gehesen.

Volgens de driehoek, die bestaat uit de gemeente, politie en Openbaar Ministerie, hebben de demonstranten in het Maagdenhuis spullen vernield. Kantoren zouden opengebroken zijn, camera's onklaar gemaakt en nooddeuren gebarricadeerd, zo laat een woordvoerder weten. De UvA zou inmiddels aangifte hebben gedaan en de demonstranten gevorderd hebben te vertrekken. "Als daar geen gehoor aan wordt gegeven zal de politie overgaan tot ontruiming", aldus de driehoek.

Verbreken van banden met Israëlische instellingen

De actievoerders eisen dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) alle bestaande banden met Israëlische universiteiten verbreekt, en geen nieuwe samenwerkingen meer aangaat met instellingen in Israël. Hoeveel mensen zich precies in het Maagdenhuis bevinden, is onduidelijk. De actiegroep Amsterdam Encampment spreekt van zo’n honderd studenten en medewerkers, de UvA houdt het op ongeveer vijftig.

Buiten op het plein hebben mededemonstranten zich verzameld, achter een politielint. Daaromheen staan agenten opgesteld in een linie. Eerder stonden actievoerders nog op het bordes van het Maagdenhuis, maar inmiddels is de deur gesloten en zijn er geen bezetters meer buiten het pand.

Geen uitwisseling

Het Maagdenhuis is het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam. Werknemers hebben van de universiteit het advies gekregen om het pand te verlaten en elders te gaan werken.

De UvA besloot een maand geleden om voorlopig geen studenten meer uit te wisselen met de Hebrew University in Israël. Volgens een adviescommissie bestaat het risico dat de universiteit betrokken raakt bij mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. De uitwisseling lag al stil en wordt voorlopig niet hervat. Dat gaat de pro-Palestijnse betogers niet ver genoeg: zij willen dat de UvA álle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

ANP