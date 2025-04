Bezetting Maagdenhuis voorbij: vernielingen in pand, muren beklad en kantine geplunderd

De bezetting in het Maagdenhuis is volgens de politie voorbij. Rond 17.00 uur had ze alle pro-Palestijnse demonstranten uit het gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gehaald. Het protest begon maandag rond 11.00 uur. De overgebleven demonstranten werden één voor één uit het pand gehaald door de ME.

Zodra de eerste demonstranten onder politiebegeleiding het pand verlieten, klonk er hard gejuich en "you are not alone" van tientallen mededemonstranten iets verderop van de hoofdingang aan het Spui. Ook laten de ongeveer 150 sympathisanten onafgebroken leuzen horen als "free Palestine".

Ze herhaalden dat de Universiteit van Amsterdam genocide steunt door samen te werken met universiteiten in Israël. De actievoerders willen dat UvA alle banden met Israëlische instellingen breekt en geen nieuwe banden aangaat.

Een politiewoordvoerder laat weten dat hij niet precies weet hoeveel mensen er zijn aangehouden. De opgepkate mensen worden naar een cellencomplex gebracht. Daarna worden ze voorgeleid. Nog voor de politie het pand inging, verlieten eerder op de middag zo'n twintig tot dertig demonstranten het Maagdenhuis. Volgens een woordvoerder van de actievoerders is die groep niet aangehouden.

Vernielingen in pand, kantine geplunderd

In het gebouw, het bestuurlijk hoofdkwartier van de UvA, zijn spullen vernield, muren beklad en barricades voor deuren neergezet zoals in de onderstaande video te zien is:

0:35 Vernielingen in Maagdenhuis na pro-Palestijns protest

In een kantoor is op de muren met zwarte verf "Is the coffee still tasteful when you're supporting genocide?" geschreven. Op andere muren staat onder andere "Free Gaza" met rode graffiti en "UvA cut the ties now" in het zwart. Meubilair ligt door het pand, verschoven, op de grond, of juist opgestapeld.

Volgens een UvA-woordvoerder is ook een deel van de kantine geplunderd.

Hart van Nederland / ANP