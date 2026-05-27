Woede in Amsterdamse raad om spandoek: 'Hannie&Hamas=gewapend verzet'

Demonstratie

Vandaag, 13:36

Op de publieke tribune van de Amsterdamse raadszaal hebben demonstranten een spandoek omhooggehouden met de tekst: 'Hannie&Hamas=gewapend verzet'. Ook zwaaiden ze met Palestijnse vlaggen. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Volgens Het Parool verwees de tekst naar een vergelijking tussen verzetsstrijder Hannie Schaft en Hamas.

Burgemeester Femke Halsema reageerde woedend. "In onze raad moet altijd ruimte zijn voor tegenspraak. Het is echter een absolute schande dat een spandoek waarop een internationale terreurorganisatie wordt verheerlijkt in de gemeenteraad van Amsterdam omhoog is gehouden. Het staat haaks op de waarden van vrijheid en democratie waar de Amsterdamse gemeenteraad voor staat en die het hart zijn van onze stad", zei Halsema namens het college.

Palestijnse vlag

Het incident gebeurde toen een inspreker haar boosheid uitte over het oppakken van demonstranten tijdens de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei. Ze hield zelf ook een Palestijnse vlag omhoog, net als drie mensen op de publieke tribune. De vier zijn daarop de raadszaal uitgezet.

Door ANP

