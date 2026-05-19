Aangiftes tegen Gidi Markuszower om uitspraken over Palestijnen

Bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Volgens de aangevers zouden de uitspraken aanzetten tot haat en geweld. Een exact aantal aangiftes kon het OM niet noemen.

"Het OM Amsterdam zal deze aangiftes beoordelen", zegt een woordvoerder. Maandag werd al bekend dat The Rights Forum en de Turkse arbeidersvereniging HTIB aangifte hebben gedaan of dat van plan zijn.

Markuszower zei vorige week tegen het linkse mediaplatform Left Laser dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de radicaal-rechtse politicus en leider van Groep Markuszower.