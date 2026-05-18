Nog een aangifte tegen Markuszower om uitspraak geweld tegen Palestijnen

Na The Rights Forum gaat nu ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB aangifte doen tegen Kamerlid Gidi Markuszower van Groep Markuszower. Aanleiding zijn uitspraken die hij vorige week deed over Palestijnse asielzoekers.

In een interview met het linkse mediaplatform Left Laser zei Markuszower dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", zei de politicus.

Zo ging het interview met Markuszower:

Volgens HTIB gaan de uitspraken veel te ver. De organisatie noemt de woorden van Markuszower "moreel verwerpelijk" en vindt dat een parlementslid dit niet kan zeggen. "Wie vanuit een publieke functie oproept tot vijanddenken en geweld legitimeert, tast de fundamenten van onze democratische samenleving aan", stelt HTIB.

Nog een aangifte

Vrijdag kondigde ook The Rights Forum aan aangifte te gaan doen tegen Markuszower. Directeur Gerard Jonkman laat maandag weten dat de aangifte momenteel definitief wordt gemaakt en later deze week wordt ingediend.

Markuszower reageerde eerder dat hij "uit de emotie" had gesproken. Naar eigen zeggen had hij bedoeld dat de marechaussee op bijvoorbeeld Schiphol "maximaal geweld" mag gebruiken als mensen illegaal binnenkomen.