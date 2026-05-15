Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden

Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van Groep Markuszower. De organisatie vindt dat hij met uitspraken over Palestijnse vluchtelingen oproept tot geweld.

Markuszower deed zijn uitspraken in een interview met mediaplatform Left Laser. Daar zei hij dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" aan de grens moet tegenhouden. Ook zei hij: "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen."

The Rights Forum: uitspraken gaan veel te ver

Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van het Kamerlid ontoelaatbaar. In een reactie schrijft de organisatie op Bluesky: "Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, maar geen vrijbrief voor het oproepen tot geweld."

De mensenrechtenorganisatie noemt de woorden van Markuszower "niet alleen moreel verwerpelijk", maar vindt ook dat ze aanzetten tot geweld tegen Palestijnen. Daarom wordt aangifte gedaan.

Felle reacties vanuit de politiek

Ook vanuit de politiek wordt stevig gereageerd op de uitspraken. GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver noemt het op X "een absoluut dieptepunt". Volgens hem moet er een "collectieve veroordeling" komen "van rechts tot links, van Kamer tot kabinet".

D66-leider Jan Paternotte spreekt op X van "complete idiotie". Hij schrijft: "Stop met deze gevaarlijke wedstrijd radicaal-rechts verplassen."

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld zei bij talkshow Pauw & De Wit dat ze hoopt "dat het voor de rechter komt".

Markuszower zit sinds januari met zijn eigen Groep Markuszower in de Tweede Kamer, nadat hij zich afscheidde van de PVV.