Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden

Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden

Crime

Vandaag, 07:14

Link gekopieerd

Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van Groep Markuszower. De organisatie vindt dat hij met uitspraken over Palestijnse vluchtelingen oproept tot geweld.

Markuszower deed zijn uitspraken in een interview met mediaplatform Left Laser. Daar zei hij dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" aan de grens moet tegenhouden. Ook zei hij: "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen."

The Rights Forum: uitspraken gaan veel te ver

Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van het Kamerlid ontoelaatbaar. In een reactie schrijft de organisatie op Bluesky: "Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, maar geen vrijbrief voor het oproepen tot geweld."

De mensenrechtenorganisatie noemt de woorden van Markuszower "niet alleen moreel verwerpelijk", maar vindt ook dat ze aanzetten tot geweld tegen Palestijnen. Daarom wordt aangifte gedaan.

Felle reacties vanuit de politiek

Ook vanuit de politiek wordt stevig gereageerd op de uitspraken. GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver noemt het op X "een absoluut dieptepunt". Volgens hem moet er een "collectieve veroordeling" komen "van rechts tot links, van Kamer tot kabinet".

D66-leider Jan Paternotte spreekt op X van "complete idiotie". Hij schrijft: "Stop met deze gevaarlijke wedstrijd radicaal-rechts verplassen."

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld zei bij talkshow Pauw & De Wit dat ze hoopt "dat het voor de rechter komt".

Markuszower zit sinds januari met zijn eigen Groep Markuszower in de Tweede Kamer, nadat hij zich afscheidde van de PVV.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.