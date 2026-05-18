Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Markuszower krabbelt terug na ophef over uitspraken: 'Onhandig geformuleerd'

Markuszower krabbelt terug na ophef over uitspraken: 'Onhandig geformuleerd'

Debat

Vandaag, 13:43

Link gekopieerd

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (DNA) heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan na zijn uitspraken over "omvolking" en geweld rond een mogelijke asielstop. In een uitgebreide verklaring zegt hij dat frustratie "te veel doorklonk" in eerdere publieke optredens en dat sommige uitspraken "onhandig geformuleerd" waren.

Volgens Markuszower ontstond daardoor afleiding van de inhoud van het debat. "Niemand schiet daar iets mee op", schrijft hij. Het Kamerlid stelt dat hij met zijn uitspraken over een asielstop bedoelde dat die gehandhaafd zou moeten worden "door de KMAR conform de bestaande geweldsinstructie".

De uitspraken van Markuszower leidde onder meer tot een aangifte van mensenrechtenorganisatie The Rights Forum:

Mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Markuszower
0:39

Mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Markuszower

'Heimelijk opgenomen privégesprek'

Markuszower schrijft in zijn verklaring dat "het geweldsmonopolie uitsluitend bij de overheid" ligt. Ook zegt hij dat geweld alleen mag worden toegepast als het "echt niet anders kan", en altijd "proportioneel, zorgvuldig en binnen de grenzen van onze rechtsstaat en Nederlandse normen".

Over de eerdere ophef rond het woord "omvolking" zegt Markuszower dat hij die term gebruikte in wat hij omschrijft als een "heimelijk opgenomen privégesprek". Volgens hem gebruikt hij het woord niet actief, maar maakt hij zich wel zorgen over het "open-grenzenbeleid" en de gevolgen daarvan voor Nederland.

Uithaal naar Jesse Klaver

In zijn verklaring haalt Markuszower ook uit naar politici en organisaties die hem bekritiseren. Hij noemt onder anderen Jesse Klaver, die hem volgens Markuszower onterecht zou beschuldigen van het oproepen tot geweld.

"Ja Jesse, woorden doen ertoe. Die van mij, maar ook die van jou", schrijft hij. Daarbij zegt Markuszower afstand te nemen van "onhandige formuleringen", maar voegt hij eraan toe dat uitspraken van Klaver volgens hem hebben geleid tot bedreigingen aan zijn adres.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Markuszower roept politici van links tot rechts op om te stoppen met "het eindeloze framen en veroordelen van elkaar". Volgens hem moeten politici zich richten op problemen waar Nederlanders dagelijks mee te maken hebben, zoals immigratie en leefbaarheid.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Opnieuw ophef rond Markuszower na uitspraak over 'omvolking'
Opnieuw ophef rond Markuszower na uitspraak over 'omvolking'
Markuszower over uitspraak Palestijnen: had me gepaster moeten uitspreken
Markuszower over uitspraak Palestijnen: had me gepaster moeten uitspreken
Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden
Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.