Markuszower krabbelt terug na ophef over uitspraken: 'Onhandig geformuleerd'

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (DNA) heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan na zijn uitspraken over "omvolking" en geweld rond een mogelijke asielstop. In een uitgebreide verklaring zegt hij dat frustratie "te veel doorklonk" in eerdere publieke optredens en dat sommige uitspraken "onhandig geformuleerd" waren.

Volgens Markuszower ontstond daardoor afleiding van de inhoud van het debat. "Niemand schiet daar iets mee op", schrijft hij. Het Kamerlid stelt dat hij met zijn uitspraken over een asielstop bedoelde dat die gehandhaafd zou moeten worden "door de KMAR conform de bestaande geweldsinstructie".

De uitspraken van Markuszower leidde onder meer tot een aangifte van mensenrechtenorganisatie The Rights Forum:

'Heimelijk opgenomen privégesprek'

Markuszower schrijft in zijn verklaring dat "het geweldsmonopolie uitsluitend bij de overheid" ligt. Ook zegt hij dat geweld alleen mag worden toegepast als het "echt niet anders kan", en altijd "proportioneel, zorgvuldig en binnen de grenzen van onze rechtsstaat en Nederlandse normen".

Over de eerdere ophef rond het woord "omvolking" zegt Markuszower dat hij die term gebruikte in wat hij omschrijft als een "heimelijk opgenomen privégesprek". Volgens hem gebruikt hij het woord niet actief, maar maakt hij zich wel zorgen over het "open-grenzenbeleid" en de gevolgen daarvan voor Nederland.

Uithaal naar Jesse Klaver

In zijn verklaring haalt Markuszower ook uit naar politici en organisaties die hem bekritiseren. Hij noemt onder anderen Jesse Klaver, die hem volgens Markuszower onterecht zou beschuldigen van het oproepen tot geweld.

"Ja Jesse, woorden doen ertoe. Die van mij, maar ook die van jou", schrijft hij. Daarbij zegt Markuszower afstand te nemen van "onhandige formuleringen", maar voegt hij eraan toe dat uitspraken van Klaver volgens hem hebben geleid tot bedreigingen aan zijn adres.

Markuszower roept politici van links tot rechts op om te stoppen met "het eindeloze framen en veroordelen van elkaar". Volgens hem moeten politici zich richten op problemen waar Nederlanders dagelijks mee te maken hebben, zoals immigratie en leefbaarheid.