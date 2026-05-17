Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw ophef rond Markuszower na uitspraak over 'omvolking'

Demonstratie

Vandaag, 13:52

Link gekopieerd

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower is opnieuw in opspraak geraakt na uitspraken tijdens een demonstratie in Loosdrecht. Op beelden van Nieuwsuur is te zien hoe hij reageert op demonstranten die spreken over "omvolking". Markuszower zegt daarbij: "Maar ja, we worden omvolkt. Het is gewoon zo."

De term 'omvolking' verwijst naar een complottheorie waarin wordt beweerd dat migratie bewust wordt ingezet om de witte bevolking in westerse landen te vervangen voor migranten. De AIVD noemt die theorie een kenmerk van rechts-extremisme. Ook wordt de term in verband gebracht met nazi-Duitsland en antisemitisme.

In de beelden zegt een demonstrant tegen Markuszower: "Nederland wordt helemaal omvolkt, en dat woord mag je niet gebruiken." Daarop antwoordt het Kamerlid: "Van mij wel." Tegenover Nieuwsuur zegt Markuszower later dat hij het woord niet "proactief of graag" gebruikt. "Ik heb dat woord in publieke uitingen nog nooit gebruikt en dat zal ik ook nooit doen, omdat het door anderen geassocieerd wordt met tijden waar niemand aan herinnerd wil worden."

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Opnieuw ophef over beladen term

Markuszower leidt sinds begin dit jaar een afgesplitste groep voormalige PVV-Kamerleden. Ook andere politici uit de PVV kwamen eerder in opspraak door uitspraken over 'omvolking', onder wie oud-kabinetsleden Marjolein Faber en Reinette Klever en voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma.

Eerder deze week ontstond ook al ophef nadat Markuszower in een video van Left Laser zei dat Palestijnse vluchtelingen mogelijk "met nog meer geweld" moesten worden tegengehouden (zie bovenstaande video). Later zei hij dat hij zich "anders had moeten uitdrukken", maar dat de inhoud van zijn boodschap volgens hem overeind bleef.

Door ANP

Lees ook

Markuszower over uitspraak Palestijnen: had me gepaster moeten uitspreken
Markuszower over uitspraak Palestijnen: had me gepaster moeten uitspreken
Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden
Aangifte na uitspraak Markuszower: Palestijnen 'met geweld' tegenhouden
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.