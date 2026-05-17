Opnieuw ophef rond Markuszower na uitspraak over 'omvolking'

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower is opnieuw in opspraak geraakt na uitspraken tijdens een demonstratie in Loosdrecht. Op beelden van Nieuwsuur is te zien hoe hij reageert op demonstranten die spreken over "omvolking". Markuszower zegt daarbij: "Maar ja, we worden omvolkt. Het is gewoon zo."

De term 'omvolking' verwijst naar een complottheorie waarin wordt beweerd dat migratie bewust wordt ingezet om de witte bevolking in westerse landen te vervangen voor migranten. De AIVD noemt die theorie een kenmerk van rechts-extremisme. Ook wordt de term in verband gebracht met nazi-Duitsland en antisemitisme.

In de beelden zegt een demonstrant tegen Markuszower: "Nederland wordt helemaal omvolkt, en dat woord mag je niet gebruiken." Daarop antwoordt het Kamerlid: "Van mij wel." Tegenover Nieuwsuur zegt Markuszower later dat hij het woord niet "proactief of graag" gebruikt. "Ik heb dat woord in publieke uitingen nog nooit gebruikt en dat zal ik ook nooit doen, omdat het door anderen geassocieerd wordt met tijden waar niemand aan herinnerd wil worden."

Opnieuw ophef over beladen term

Markuszower leidt sinds begin dit jaar een afgesplitste groep voormalige PVV-Kamerleden. Ook andere politici uit de PVV kwamen eerder in opspraak door uitspraken over 'omvolking', onder wie oud-kabinetsleden Marjolein Faber en Reinette Klever en voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma.

Eerder deze week ontstond ook al ophef nadat Markuszower in een video van Left Laser zei dat Palestijnse vluchtelingen mogelijk "met nog meer geweld" moesten worden tegengehouden (zie bovenstaande video). Later zei hij dat hij zich "anders had moeten uitdrukken", maar dat de inhoud van zijn boodschap volgens hem overeind bleef.