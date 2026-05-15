Markuszower over uitspraak Palestijnen: had me gepaster moeten uitspreken

Vandaag, 13:30

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower vindt dat hij zich voor de camera van het platform Left Laser 'beter, scherper en gepaster' had moeten uitspreken. Dat liet hij weten in een gesprek met Sven Kockelman, bij Sven op 1.

In de video bij Left Laser zegt Markuszower dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden, "misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen", aldus het Kamerlid.

'Uit emotie'

Hij liet aan Kockelmann weten dat hij te veel "uit de emotie" sprak, en bedoelde dat de marechaussee op bijvoorbeeld Schiphol "maximaal geweld" mag gebruiken als mensen illegaal binnenkomen. Markuszower zegt vooral Palestijnen bedoeld te hebben die zonder papieren vanuit Griekenland reizen. "De vorm had beter gemoeten, maar de inhoud staat."

Door ANP

