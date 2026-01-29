PVV-afsplitsing Groep Markuszower is geen fractie, krijgt minder geld

Beleid
Een domper voor de groep Kamerleden die zich heeft afgesplitst van de PVV: ze mogen zich geen fractie noemen. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. En vanwege die beslissing krijgen ze ook minder geld dan een fractie met evenveel leden. Ook heeft het besluit gevolgen voor de naam van de groep die onder leiding staat van Gidi Markuszower.
Wanneer een partij door een verkiezing in de Tweede Kamer terechtkomt, is het een fractie. Maar als een fractie uit elkaar valt, wat bij de PVV op 20 januari dus gebeurde, en er onduidelijkheid is over welke van de twee nu de 'echte' is, dan kan het zijn dat beide delen een fractie mogen worden. Maar daar is hier geen sprake van, aldus het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer bestaat uit zeven leden en staat onder leiding van VVD’er Thom van Campen, die ook Kamervoorzitter is. PVV-voorman Geert Wilders maakt deel uit van dit bestuur.
De Groep Markuszower kan ook niet de naam Nederlandse Vrijheids Alliantie aannemen. Daarnaast hebben ze minder rechten in het dagelijkse Kamerwerk, bijvoorbeeld bij het indienen van moties of bij het stellen van vervolgvragen tijdens het vragenuur. Ook zal de spreektijd die ze in debatten krijgen minder zijn.
Dinsdag 20 januari was een ware crisisdag voor de PVV. Toen splitsten zeven Kamerleden zich af van de partij van Geert Wilders: Gidi Markuszower, René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder.
De nu opgestapte Kamerleden brachten in de fractievergadering vier punten in waarmee ze de kiezer beter hoopten te bereiken en de continuïteit van de partij hoopten te versterken. De verkiezingen van oktober 2025 waren namelijk slecht verlopen voor de PVV.
Het bespreken en stemmen over die punten liep mis, want de Kamerleden zeiden dat discussie en besluitvorming hierover onmogelijk werd gemaakt. Daarop besloten ze bij de PVV weg te gaan. In een persbericht werd veel kritiek op de partij geuit. Wilders zag de afsplitsing niet aankomen en noemde het "een zwarte dag voor de PVV."
Bij de vorige Kamerverkiezingen verloor de partij van Wilders flink: er bleven 26 zetels over van de 37. Na de afsplitsing staat dat aantal nog op 19.
