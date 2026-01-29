PVV-afsplitsing Groep Markuszower is geen fractie, krijgt minder geld

Een domper voor de groep Kamerleden die zich heeft afgesplitst van de PVV: ze mogen zich geen fractie noemen. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. En vanwege die beslissing krijgen ze ook minder geld dan een fractie met evenveel leden. Ook heeft het besluit gevolgen voor de naam van de groep die onder leiding staat van Gidi Markuszower.

Wanneer een partij door een verkiezing in de Tweede Kamer terechtkomt, is het een fractie. Maar als een fractie uit elkaar valt, wat bij de PVV op 20 januari dus gebeurde, en er onduidelijkheid is over welke van de twee nu de 'echte' is, dan kan het zijn dat beide delen een fractie mogen worden. Maar daar is hier geen sprake van, aldus het dagelijks bestuur.

Direct nadat het afsplitsen bekend werd, waren dit de reacties:

1:28 Crisis bij PVV: zeven Kamerleden stappen op en beginnen eigen fractie

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer bestaat uit zeven leden en staat onder leiding van VVD’er Thom van Campen, die ook Kamervoorzitter is. PVV-voorman Geert Wilders maakt deel uit van dit bestuur.

Naam?

De Groep Markuszower kan ook niet de naam Nederlandse Vrijheids Alliantie aannemen. Daarnaast hebben ze minder rechten in het dagelijkse Kamerwerk, bijvoorbeeld bij het indienen van moties of bij het stellen van vervolgvragen tijdens het vragenuur. Ook zal de spreektijd die ze in debatten krijgen minder zijn.