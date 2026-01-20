Crisis bij PVV: zeven Kamerleden verlaten fractie

Zeven leden van de PVV-fractie hebben de Kamerfractie verlaten. Het gaat om Gidi Markuszower, René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder. De Kamerleden hebben volgens partijleider Geert Wilders om verschillende redenen besloten om te stoppen.

"Vandaag hebben wij besloten de PVV-fractie te verlaten en gezamenlijk verder te gaan in een nieuwe fractie", laten de Kamerleden in een gezamenlijk persbericht weten. De PVV'ers hebben in de fractievergadering van dinsdag vier punten ingebracht. "Al die vier punten hadden als doel om meer te bereiken voor de kiezer en om de continuïteit van de PVV te waarborgen. De discussie en besluitvorming hierover werd onmogelijk gemaakt."

Naar aanleiding hiervan kwamen de zeven Kamerleden tot de conclusie dat ze samen een nieuwe fractie starten, zodat ze "meer resultaten voor onze kiezer kunnen behalen". In het persbericht uiten de voormalig PVV'ers veel kritiek op de partij. Het gaat onder meer om het samenwerken met andere partijen in de Kamer, het democratiseren van de partij en een bredere profilering van de PVV. Ook wilden de Kamerleden een evaluatie van de verkiezingen. De partij had 26 zetels in de Tweede Kamer.

Zwarte dag

Wilders noemt het een zwarte dag voor de PVV. Hij zag het afsplitsen niet aankomen. Wat er met de zetels van de opgestapte fractieleden gaat gebeuren, weet Wilders niet. "Ik heb niks gehoord over het teruggeven van zetels. Ik hoop dat ze de zetels teruggeven, maar ik houd m'n hart vast dat ze dat ook gaan doen." Wilders laat weten dat hij nog heel lang leider blijft van de PVV. "Ik ga altijd door. Ik stop nooit."

De nieuwe fractie van de ex-PVV'ers wil "samenwerken met alle partijen die van Nederland houden en met democratische inspraak voor onze toekomstige leden" en staat open voor eventuele samenwerking met de beoogde minderheidscoalitie. Markuszower wordt de partijleider van de nieuwe fractie van opgestapte PVV'ers. Hidde Heutink, de voormalig campagneleider van de PVV, wordt zijn vicevoorzitter.

Provinciale Staten

Voorlopig blijven vertegenwoordigers van de PVV in de provincies Wilders wel trouw. In de Provinciale Staten hebben nog geen volksvertegenwoordigers zich afgescheiden. PVV'ers uit in ieder geval Zuid-Holland, Overijssel, Zeeland en Limburg zeggen bij de partij te blijven.