Palestina-actievoerders bezetten gebouwen Vrije Universiteit Amsterdam

Pro-Palestijnse demonstranten hebben maandag twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam bezet, meldt Het Parool. De VU dreigt de politie in te schakelen als demonstranten niet vertrekken.

Volgens de krant gaat het om t ientallen demonstranten: '‘Mocht de overeenkomst niet worden nagekomen, dan zal de VU geen andere keuze hebben dan de bevoegde autoriteiten te verzoeken om hulp bij het beëindigen van de bezetting’, meldt de universiteit op haar website.'

Op beelden is te zien dat de demonstranten bijna allemaal hun gezicht verstopt hebben achter sjalen en mondkapjes. Ze zwaaien met Palestijnse vlaggen.