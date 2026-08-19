'Hakenkruizen op stoep bij tegenstanders asielopvang Engelen'

Tegenstanders van de geplande asielopvang in Engelen zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met hakenkruizen en beledigende teksten voor hun woning. Onder meer "racisten", "fascist" en "Fuck Defend" werden op stoepen gespoten, meldt Omroep Brabant.

De graffiti verscheen onder meer bij huizen waar een poster tegen de komst van de opvang hing. Ook een reclamebord van een tegenstander en een bord bij de plaatselijke voetbalclub werden beklad.

In juni werd in Den Bosch een spoeddebat gehouden over de geplande asielopvang in Engelen, zo is te zien in bovenstaande video.

Actiegroep Defend United zegt dat de bekladdingen al sinds mei voorkomen en spreekt van tientallen gevallen. "We worden weggezet als nazi's en fascisten. Het zijn linkse malloten die dat doen. Aangifte doen we niet, het wordt toch niet opgepakt", zegt Gradus van Defend United tegen de regionale omroep.

Al maanden onrust in Engelen

Aan de Beverspijken komen mogelijk vijftig minderjarige asielzoekers. De plannen zorgen al maanden voor onrust in Engelen.

Eind juli werden ook woningen en auto's beklad van inwoners die zich niet openlijk tegen de opvang hadden uitgesproken. Defend United keurt die vernielingen af. De gemeente Den Bosch zegt tegen de omroep op de hoogte te zijn van de bekladdingen, maar wil er verder niet op ingaan.

Volgens Omroep Brabant zouden sommige inwoners aangifte hebben gedaan en zijn er meldingen gedaan bij de wijkagent. De politie wil daar verder niets over zeggen.