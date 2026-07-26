Huizen van azc-voorstanders beklad met leuzen in Engelen

In de Brabantse dorpjes Engelen en Bokhoven zijn meerdere huizen beklad met aanstootgevende teksten. Op foto's is te zien dat op schuttingen en voorgevels teksten als 'AMV nee' en verschillende scheldwoorden in graffiti zijn aangebracht. AMV staat voor 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen'. Daarom hebben de bekladdingen volgens Omroep Brabant mogelijk een verband met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in het dorp.

De politie heeft aan de regionale zender laten weten dat de bekladde woningen en goederen vermoedelijk in het bezit zijn van voorstanders van het azc. Volgens een woordvoerder zijn er meerdere aangiftes opgenomen.

Een deel van de bekladdingen aan het adres van voorstanders van een azc in de buurt.Beeld: Ingestuurd beeld

Zondag doet de politie nader onderzoek om te bekijken hoeveel woningen, schuttingen en andere goederen zijn beklad. Ook worden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd en wordt er in de getroffen wijken extra gesurveilleerd. Bewoners die nog geen aangifte hebben gedaan, worden aangespoord dat alsnog te doen.

Onvrede over komst azc

De opvang voor zo'n vijftig minderjarige asielzoekers zou binnenkort worden geopend op een bedrijventerrein aan de Beverspijken, op de grens van Den Bosch en Engelen. De opvang zou worden gevestigd in een voormalig politiekantoor dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden heeft gekregen als opvanglocatie voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar.

Daar stuiten het COA en de gemeente echter al maanden op weerstand van bewoners. Zo werden in Engelen meerdere protesten (zie bovenstaande video) tegen de opvang georganiseerd. Daarbij heeft de mobiele eenheid meermaals moeten ingrijpen vanwege onrust en escalatie. Ook werd de nabijgelegen A59 een keer geblokkeerd en werd er een explosief afgestoken bij het pand waar de opvang zou moeten komen.