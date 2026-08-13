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Gemeente haalt tientallen vlaggen en protestborden weg in Engelen

Beleid

Vandaag, 19:08

De gemeente Den Bosch heeft vijftig borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Dat meldt een woordvoerder van gemeente Den Bosch donderdag, waar het dorp onder valt. Protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen mogen sinds donderdag alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst.

Rondom Den Bosch was het de afgelopen maanden onrustig, omdat de gemeente plannen heeft voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd het pand waar de vluchtelingen zouden moeten worden opgevangen beschadigd door een explosie. Daarnaast waren er meerdere protesten en werd de nabijgelegen snelweg A59 meerdere keren geblokkeerd.

Vernielingen en bekladdingen zijn vaker voorgekomen in het dorp sinds de aankondiging dat de gemeente Den Bosch alleenstaande minderjarige vluchtelingen wil gaan opvangen in Engelen, zo is te zien in bovenstaande video.

Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. In de nacht van 25 op 26 juli werden er kwetsende teksten op auto's en woningen in de dorpen gekalkt. Het tweetal wordt ervan verdacht hierbij betrokken te zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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