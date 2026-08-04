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Jetten bezoekt Engelen na anti-azc-bekladdingen: 'Voor intimidatie is geen plaats'

Crime

Vandaag, 16:18

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Premier Rob Jetten heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Engelen en Bokhoven. Samen met burgemeester Jack Mikkers sprak hij met inwoners die direct zijn geraakt door de bedreigingen, intimidatie en vernielingen van de afgelopen tijd.

Volgens Jetten maakten de verhalen van de getroffen inwoners "diepe indruk". Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp. "Mensen verschillen van mening over asielopvang, maar zijn het over één ding eens: voor intimidatie en bedreiging is geen plaats", schrijft hij op X.

In bovenstaande video is te zien hoe meerdere woningen van azc-voorstanders in Engelen zijn beklad.

Onrust rond asielopvang

In Engelen en Bokhoven werden eind vorige maand woningen, auto's en andere plekken beklad met anti asielleuzen. De vernielingen houden volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk verband met de discussie over de komst van een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Engelen.

De politie onderzoekt de zaak nog.

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