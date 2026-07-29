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Jetten veroordeelt bekladdingen in Engelen na oproep Klaver

Crime

Gisteren, 21:16

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Minister-president Rob Jetten heeft de bekladdingen van onder meer huizen in de Brabantse plaats Engelen veroordeeld. "Wat een lelijk vandalisme", aldus de premier in een bericht op X. In Engelen werden eerder deze week woningen en auto's beklad met leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp, dat bij de gemeente Den Bosch hoort.

"Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland", schrijft Jetten. "Verschillende meningen mogen daarbinnen bestaan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog is geen enkele rechtvaardiging."

Dringende oproep van Klaver

Het bericht kwam enkele uren na een dringende oproep van PRO-leider Jesse Klaver aan Jetten om zich uit te spreken. "Het kabinet en voorop de premier hebben de plicht een grens te trekken", schreef hij op LinkedIn. Klaver verweet Jetten een gebrek aan moreel leiderschap en noemde diens stilzwijgen over deze kwestie "onbegrijpelijk".

"Het kabinet slaapwandelt richting verdere escalatie", aldus de leider van de grootste oppositiepartij. "Want wie niet consequent normeert, wie geen grens stelt, laat de indruk ontstaan dat die grens er niet is. Woorden doen ertoe. En zwijgen uiteindelijk ook."

Door ANP

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