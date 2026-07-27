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Extra toezicht na bekladdingen om asielopvang in Engelen en Bokhoven

Crime

Vandaag, 18:01

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Na de bekladdingen van meerdere woningen en auto's in Engelen en Bokhoven surveilleren politie en handhavers extra in de Brabantse dorpen. Dat meldt de gemeente Den Bosch in een aanvullende informatiebrief aan de gemeenteraad. Bewoners die zijn getroffen, krijgen volgens de gemeente ondersteuning.

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In de nacht van zaterdag op zondag werden op meerdere woningen en voertuigen teksten gespoten als "Amv nee" en "hoer". "Amv" staat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente wil deze groep opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens de politie wonen in de bekladde woningen vermoedelijk mensen die voorstander zijn van die opvang.

Bewoners krijgen hulp

Hoe de extra surveillance er precies uitziet, kan de gemeente maandag nog niet toelichten. Wel zegt een woordvoerder dat er persoonlijk contact is met de getroffen bewoners. Ook wordt in overleg gekeken hoe de bekladde woningen en voertuigen zo snel mogelijk kunnen worden schoongemaakt.

De politie kan nog niet zeggen hoeveel woningen precies zijn beklad. Wel zijn inmiddels een tiental aangiftes binnengekomen. De politie neemt nog altijd aangiftes op, ook van mensen die op vakantie zijn en zich later melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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