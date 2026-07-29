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Politie onderzoekt link tussen auto te water en asielbekladdingen in Engelen

Crime

Vandaag, 11:27

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De politie onderzoekt of een auto die woensdagochtend te water werd gevonden in Engelen verband houdt met de anti-asielbekladdingen die afgelopen weekend in het dorp zijn aangebracht. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er daadwerkelijk een verband is.

In de auto, die woensdagochtend in het water werd aangetroffen, zaten geen personen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht.

Bekladdingen na discussie over asielopvang

In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen, auto's en het jeugdhonk op sportpark De Vutter in het Noord-Brabantse Engelen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen de komst van een asielopvang. Ook in het nabijgelegen Bokhoven werden soortgelijke bekladdingen aangetroffen.

Jeugdhonk in Engelen beklad met anti-asielleuzen
0:23

Jeugdhonk in Engelen beklad met anti-asielleuzen

Naar aanleiding van de vernielingen zijn ongeveer tien aangiftes gedaan. Tot nu toe is niemand aangehouden.

Politie onderzoekt mogelijk verband

De gemeente 's-Hertogenbosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladdingen vermoedelijk aangebracht door tegenstanders van de geplande opvanglocatie.

De politie laat weten dat "uiteraard onderzoek wordt gedaan naar een verband met de bekladdingen eerder deze week in Engelen". Daarbij benadrukt de politie dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Of de auto in het water daadwerkelijk met de eerdere incidenten te maken heeft, wordt nog onderzocht.

Auto te water in Engelen mogelijk link met anti-asielbekladdingen
0:26

Auto te water in Engelen mogelijk link met anti-asielbekladdingen

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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