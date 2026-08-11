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Aanhoudingen voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven

Crime

Vandaag, 10:42

Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor verschillende bekladdingen en vernielingen in Engelen en Bokhoven vorige maand. Ook zijn diverse spullen in beslag genomen. Dat meldt de politie dinsdag.

Het tweetal zou in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli voertuigen en woningen hebben vernield en beklad met "zeer kwetsende teksten", aldus de politie. De daden houden verband met de komst van opvang voor asielzoekers in de gemeente.

Langere tijd onrustig

Het is al langere tijd onrustig in Engelen en Bokhoven. Vernielingen en bekladdingen (zie bovenstaande video) zijn vaker voorgekomen sinds de aankondiging dat de gemeente Den Bosch alleenstaande minderjarige vluchtelingen wil gaan opvangen in Engelen. Ook werd de nabijgelegen snelweg, de A59, meerdere keren geblokkeerd en werd het pand waar de vluchtelingen zouden moeten worden opgevangen, beschadigd door een explosie.

Eind juli namen de bekladdingen toe. Auto's werden beklad met teksten als "Hoer", "AMV nee" en andere teksten. Naar aanleiding van die bekladdingen zijn nu dus twee aanhoudingen verricht.

Een week later werd ook een gestolen auto het water ingereden. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, laat de politie weten.

Protestborden alleen nog bij opvanglocatie

In navolging van de aanhoudingen heeft de gemeente dinsdag besloten dat vlaggen, protestborden en spandoeken tegen de opvang alleen nog maar bij de beoogde locatie mogen worden geplaatst. De regel gaat vanaf donderdag in. Uitingen van protest die elders in de gemeente worden geplaatst, worden weggehaald.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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