Honderden kerkklokken luiden massaal om deze kinderen: 'De tijd dringt'

Demonstratie

Gisteren, 21:00 - Update: 1 uur geleden

Wie aan het eind van de middag goed luisterde, kon het op veel plekken horen: kerkklokken die minutenlang luidden. Niet voor een dienst, maar als landelijke actie voor zogenoemde 'gewortelde kinderen'. Dat zijn kinderen van gevluchte ouders die hier zijn opgegroeid, naar school gaan, maar mogelijk toch moeten vertrekken omdat ze geen verblijfsvergunning hebben.

De actie werd op honderden plekken tegelijk gehouden. Oorspronkelijk was het idee om één klok per kind te luiden, maar het aantal deelnemende kerken liep snel op. De oproep kreeg de afgelopen dagen steeds meer steun vanuit het hele land.

Waarom luiden kerken de klokken?

De actie komt onder meer vanuit kerkgemeenschap Open Hof in Kampen. Daar krijgt de Oezbeekse familie Babayants al sinds 2024 kerkasiel. Volgens de initiatiefnemers gaat het niet alleen om dit gezin, maar om veel meer kinderen in Nederland die in onzekerheid leven.

"Het gaat ons niet alleen om de kinderen van de familie Babayants, nee er zijn nog meer dan 400 kinderen in het hele land die niet weten waar ze aan toe zijn. Er is jaren geleden al door de politiek gezegd dat de procedures sneller moesten worden, was iedereen het over eens. Het is tijd dat dit nu verandert", zegt een woordvoerder van Open Hof in Kampen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

