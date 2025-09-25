NCTV: rellen Den Haag teken van normalisering extreemrechts

De rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag blijven de gemoederen bezighouden. Minister van Justitie Foort van Oosten (VVD) kreeg deze week zware kritiek omdat hij in eerste instantie weigerde de extreemrechtse denkbeelden achter het geweld te benoemen, ondanks een dringend advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In een advies aan de minister, dat op verzoek van de Tweede Kamer openbaar werd gemaakt, waarschuwde de NCTV dat het verzwijgen van het rechts-extremistische karakter van de rellen grote risico's met zich meebrengt. "Door enkel te spreken over relschoppers, tuig of hooligans, zonder de achterliggende rechts-extremistische denkbeelden te benoemen, wordt geen volledig beeld van de werkelijkheid geschetst", aldus de terreurbestrijder. Daarmee zou het gedachtegoed volgens de NCTV "verder genormaliseerd" kunnen worden.

Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer was aanwezig bij de demonstratie. In Nieuws van de Dag vertelde ze eerder wat ze daar zag:

16:06 Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Tijdens de rellen in Den Haag werden Hitlergroeten gebracht en antisemitische leuzen geroepen. Volgens de NCTV voelen mensen zich gesterkt als politici geen duidelijke afstand nemen. "Het legitimeert extremistische overtuigingen, ook wanneer politici zelf geweld afkeuren", klonk het in het advies.

Minister geeft later toe

Van Oosten kreeg in de Tweede Kamer kritiek van verschillende partijen. DENK vond het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de minister niet sprak over nazi's, terwijl de beelden daar wel aanleiding toe gaven. Dinsdagavond reageerde de minister alsnog scherper. Hij noemde de relschoppers toen "hooligans en extreemrechtse relschoppers" die leuzen riepen die "antisemitisch" en "nazistisch" waren.

Volgens Van Oosten was hij eerder terughoudend omdat hij bang was lopende rechtszaken tegen relschoppers te beïnvloeden. Later gaf hij toe dat hij hierin "te star" was geweest.

Hart van Nederland/ANP