Opnieuw protest bij Dolfinarium: activisten herdenken overleden dolfijnen met wake

Demonstratie

Vandaag, 20:06

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdagmiddag actiegevoerd bij het Dolfinarium in Harderwijk. Met de actie wil de organisatie aandacht vragen voor dolfijnen die volgens hen de afgelopen jaren zijn overleden in het park, en voor de dieren die er nog steeds leven.

Volgens Bite Back zijn sinds de opening van het Dolfinarium in de jaren vijftig minstens 52 dolfijnen gestorven. De organisatie spreekt van dieren die hun leven in gevangenschap hebben doorgebracht.

De dierenrechtenorganisatie voert al langer actie tegen het park in Harderwijk. Vorig jaar blokkeerden dierenactivisten de ingang van het showpark, zoals te zien is in onderstaande video:

Dierenactivisten blokkeren ingangen van het Dolfinarium
0:47

Dierenactivisten blokkeren ingangen van het Dolfinarium

Wake voor overleden dieren

De actie bestond uit een wake. Daarbij werden de namen van overleden dolfijnen zichtbaar gemaakt en werden lichtjes aangestoken. Bite Back wil daarmee laten zien dat deze dieren, volgens hen, geen attracties of winstobjecten waren, "maar individuen met een eigen karakter en een natuurlijke behoefte aan vrijheid".

Woordvoerder Alex Romijn van Bite Back zegt dat dolfijnen geen entertainers zijn, "maar voelende wezens die hun leven lang worden beperkt in hun natuurlijke gedrag". Met de actie wil de organisatie druk zetten op het Dolfinarium.

Het uiteindelijke doel is volgens Romijn dat het Dolfinarium de deuren sluit.

Door ANP

