Burgemeester over XR-protest Zeesluis: 'Iedereen een beetje zijn zin gekregen'

Burgemeester Frank Dales van Velsen kijkt tevreden terug op het protest bij de Zeesluis in IJmuiden. Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) blokkeerden daar enige tijd een sluisdeur en er was een tegenprotest van IJmuidenaren die dit wilden voorkomen. "Iedereen heeft een beetje zijn zin gekregen en iedereen is na de demonstratie weer veilig naar huis teruggekeerd", zei de burgemeester, die bij de acties was.

Ondanks dat er veel politie op en rond de sluizen was, wisten de betogers van XR er toch voor te zorgen dat het cruiseschip MSC Virtuosa vertraging opliep. Volgens Dales kon het schip een uur later dan gepland door naar Amsterdam. "Dat vind ik binnen de marge." De burgemeester zei dat hij vooraf bezorgd was dat beide groepen met elkaar in conflict zouden komen en is blij dat dat niet is gebeurd.

Teleurstelling

De blokkade was tegen het zere been van de tegendemonstranten, van wie sommigen al de hele nacht op de sluis stonden te posten. Dales zei dat de politie een eerste groep klimaatactivisten die op de fiets aankwam, heeft tegengehouden. Daarop wist een tweede groep op de sluisdeur te komen. "Er was onvoldoende politie om dat te kunnen voorkomen", aldus de burgemeester. Een derde groep van XR bezette een andere sluis, maar dat had geen effect voor de scheepvaart.

"Ik snap de teleurstelling", zei Dales. "Maar niemand heeft 100 procent zijn zin gekregen. Extinction Rebellion is ook niet gelukkig dat ze beide sluizen niet langdurig konden blokkeren. Zij hadden het liefst twee cruiseschepen willen tegenhouden." Volgens de burgemeester hebben de IJmuidenaren voor een groot deel hun zin gekregen omdat het eerste cruiseschip alsnog erdoor kon en het tweede schip helemaal geen problemen ondervond bij het passeren van de sluis. "Beide partijen kunnen beter kijken naar wat ze wel hebben bereikt."

Dales sprak maandag meerdere keren met de IJmuidenaren ter plaatse. "Ik heb tot drie keer toe met mensen uit deze groep gesproken, om ze uit te leggen wat we aan het doen waren." De burgemeester wil binnenkort met alle partijen om tafel om hun bezwaren te horen en "de spelregels uit te leggen". "Ik moet als burgemeester neutraal zijn naar alle demonstranten."

