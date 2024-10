Politie verwijdert klimaatactivisten XR bij demonstratie Zeesluis IJmuiden

De politie is begonnen met het verwijderen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) van de Zeesluis in IJmuiden. De activisten hadden zich vastgeketend in de hoop om het cruiseschip MSC Virtuosa tegen te houden. Dat schip ligt momenteel in de sluis en is onder weg naar Amsterdam. Een groep tegendemonstranten bestaande uit haven- en sluismedewerkers kijkt vanaf de andere kant toe.

XR heeft meerdere keren gedemonstreerd bij de Zeesluis in IJmuiden. Een van de laatste keren was half augustus. Zoals in de bovenstaande video te zien is, stonden meerdere leden van XR met spandoeken en megafoons.

De XR-actievoerders hadden zich maandagochtend verzameld en zitten en staan op een van de sluisdeuren. Meerdere betogers hebben zich vastgeketend. Zij moeten door de politie worden losgemaakt. Bij de sluis staat een touringcar klaar om de actievoerders mee te nemen.

De gemeente Velsen meldt dat de activisten zich in de "rode zone" bevinden en daar het scheepvaartverkeer "ernstig belemmeren". Daarom worden ze verwijderd door de politie en daarna "bestuurlijk verplaatst". Dat is een maatregel die wordt genomen nadat actievoerders de tijd is gegeven om zelf te vertrekken. Sommige betogers verzetten zich hevig, ziet een verslaggever van het ANP.

De klimaatactiegroep voerde de afgelopen tijd vaker actie in de Noord-Hollandse plaats tegen "de schadelijke impact op het klimaat" van cruiseschepen.

Schip ligt nog in sluis

XR wilde met de actie het cruiseschip MSC Virtuosa tegenhouden. Cruiseschepen hebben volgens de actiegroep een "schadelijke impact op het klimaat". Het schip is inmiddels de sluis in gevaren, maar kan nog niet verder, ziet de verslaggever. Daarvoor moet eerst de sluisdeur dicht waarop de betogers zitten. Toen het schip langskwam, zong XR 'hey hey, ho ho, cruiseships have got to go'. Sommige opvarenden van het schip zwaaiden.

Bij de actie is ook een groep tegendemonstranten aanwezig. De sluizen en schepen zijn hun broodwinning, zeggen ze. Een woordvoerder van de tegenstanders noemde het eerder "een flater van de politie" dat die de actievoerders niet heeft tegengehouden. Het eerste busje met daarin XR-demonstranten is inmiddels onder boegeroep vertrokken. Tegenstanders sloegen op de bus en staken hun middelvinger op.

ANP