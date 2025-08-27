Terug

Rompkabinet mag door, maar krijgt amper bewegingsruimte van Kamer

Debat

Vandaag, 18:23

Het rompkabinet dat is overgebleven na de breuk van afgelopen vrijdag mag door van een Kamermeerderheid, maar krijgt weinig bewegingsruimte. Demissionair premier Dick Schoof stelde voor dat VVD en BBB de kabinetsposten opvullen die zijn vrijgekomen na de breuk met NSC. Moties voor andere vervolgstappen kregen onvoldoende steun.

De overgebleven coalitie heeft lang geen Kamermeerderheid en daarom past het kabinet terughoudendheid, vindt Schoof.

Steun en kritiek

PVV-leider Geert Wilders zei tijdens het debat over de breuk alleen achter het kabinet te staan bij strenge asielmaatregelen, maar nuanceerde later "goede voorstellen" wel te steunen. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vindt dat het "een schaduw op de samenwerking" werpt dat het kabinet zich niet schaart achter door hem voorgestelde maatregelen tegen Israël.

CDA-leider Henri Bontenbal belooft een constructieve houding aan te nemen. Maar hij vindt wel dat kabinetsleden terughoudend moeten zijn in de campagne.

