De VVD wil Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning een vertrekpremie van 10.000 euro geven als ze terugkeren naar Syrië. Het voorstel richt zich op een groep van ongeveer 71.000 mensen in Nederland. Het geld moet in delen worden uitbetaald en alleen als iemand daadwerkelijk vertrekt. Ook wil de VVD voorkomen dat terugkeerders opnieuw Europa binnenkomen. Dat staat in een motie van Kamerlid Ulysse Ellian.

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Ellian diende het voorstel woensdag in tijdens een debat over de asielbegroting. "Je krijgt eenmalig 10.000 euro mee, en een Europees inreisverbod: je mag nooit meer in Europa komen", zei hij. De VVD hoopt dat "enkele duizenden" Syriërs van de regeling gebruikmaken. Volgens de partij kan Nederland daarmee geld besparen en kunnen de terugkeerders helpen bij de wederopbouw van Syrië.

In de motie wijst Ellian erop dat ongeveer een derde van de bewoners van COA-locaties uit Syrië komt. Ook stelt hij dat na vier jaar ruim 60 procent van de Syrische statushouders een uitkering ontvangt. Volgens de VVD is Syrië voor de meerderheid veilig genoeg om terug te keren en kost het verblijf van Syriërs in Nederland veel meer dan het stimuleren van vrijwillige terugkeer.

Eerder al hogere vergoeding

Syriërs met en zonder verblijfsvergunning kunnen momenteel al financiële ondersteuning krijgen als ze vrijwillig terugkeren. Het gaat om ongeveer 800 euro contant per volwassene, aangevuld met enkele duizenden euro's aan goederen of diensten. Vorig jaar verhoogde het toenmalige kabinet de vergoeding tijdelijk naar 5000 euro per terugkerende volwassene. Volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek deden toen 660 mensen een aanvraag.

De VVD wil de vertrekpremie onder meer betalen met geld dat al beschikbaar is voor migratiesamenwerking en terugkeer. In de motie vraagt Ellian de regering om de regeling uit te werken. Het is nog niet duidelijk of er in de Kamer voldoende steun is voor het plan.