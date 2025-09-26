Terug

Minder asielzoekers verwacht, vooral door minder Syriërs

Beleid

Vandaag, 17:12

Het kabinet verwacht dat dit en volgend jaar minder asielzoekers naar Nederland komen dan eerder werd gedacht. Volgens het ministerie van Asiel en Migratie komt dat vooral doordat er minder Syrische vluchtelingen in Nederland zijn aangekomen.

Volgens de prognoses van het ministerie komen dit jaar tussen de 40.000 en 55.300 asielzoekers naar Nederland, dat was eerder 52.000 tot 74.800. Voor volgend jaar is de verwachting dat er tussen de 39.000 en 67.100 mensen asiel gaan aanvragen, in de vorige prognose stond dat aantal op 45.200 tot 78.900.

Veel Syrische vluchtelingen hadden te kampen met psychische problemen, zo is te zien in deze reportage van jaren geleden:

Groot deel Syrische vluchtelingen heeft psychische problemen
1:36

Groot deel Syrische vluchtelingen heeft psychische problemen

Het aantal Syriërs dat asiel aanvraagt in Nederland daalt sinds op 8 december vorig jaar het regime van Bashar al-Assad viel. Minder Syriërs willen het land verlaten en meer mensen willen terug naar Syrië.

De lagere instroom van asielzoekers lost niet alle problemen binnen de asielketen op, stelt het ministerie. Daar zijn nog steeds extra maatregelen voor nodig.

Hart van Nederland/ANP

