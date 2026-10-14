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Nederland trekt 15 miljoen euro uit voor wederopbouw Syrië

Nederland trekt 15 miljoen euro uit voor wederopbouw Syrië

Beleid

Vandaag, 11:38

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Nederland trekt dit jaar nog 15 miljoen euro uit voor de wederopbouw van Syrië. Met het geld moeten onder meer woningen worden gebouwd en de economie worden gestimuleerd. Het kabinet hoopt daarmee ook de terugkeer van Syrische vluchtelingen uit Nederland mogelijk te maken. Dat heeft minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) woensdag bekendgemaakt.

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Door de jarenlange burgeroorlog ligt een groot deel van Syrië in puin. Veel Syriërs hebben daardoor geen huis of werk. Het kabinet wil de omstandigheden in het land verbeteren, zodat Syrische vluchtelingen die in Nederland verblijven kunnen terugkeren. Hun terugkeer is een belangrijke prioriteit voor de regering.

"Na jaren van oorlog willen Syriërs niets liever dan hun leven weer opbouwen of terugkeren naar huis. Daarvoor is een dak boven je hoofd nodig, maar ook werk en perspectief op een betere toekomst", aldus Sjoerdsma. De minister maakte de bijdrage bekend tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank in Bangkok.

Geld naar fonds Wereldbank

De 15 miljoen euro wordt gestort in een nieuw fonds van de Wereldbank, waarin verschillende landen geld beschikbaar stellen voor de wederopbouw van Syrië.

Het kabinet kondigde eerder dit jaar al aan 25 miljoen euro extra uit te trekken voor het land. De nu toegezegde 15 miljoen euro maakt deel uit van dat bedrag.

Door ANP

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