Minister wil vrijwillige terugkeer van Syriërs, bedrag omhoog

Minister van Weel verhoogt het geldbedrag dat Syriërs krijgen als zij terugkeren naar hun thuisland. Dat heeft hij laten weten in een brief aan de Kamer. Op deze manier hoopt de minister dat meer Syriërs vrijwillig willen terugkeren, zodat ook de druk op asielopvang afneemt.

Het besluit valt nadat de minister vorige maand al liet weten dat hij kansen ziet door de val van het Assad-regime. Hierdoor kunnen er stappen gezet worden voor de terugkeer van veel mensen die naar Nederland zijn gevlucht. De nieuwe machtsovername in het land zou volgens Van Weel ook leiden tot een toename van vrijwillige terugkeer. 16 september vertrok er al een vliegtuig met tachtig Syriërs die terugvlogen naar hun land.

Asielaanvragen

De nieuwe maatregel van de minister houdt in dat de migranten die op 1 oktober dit jaar in Nederland verbleven in aanmerking komen van herintegratieondersteuning ter waarde van 5.000 euro per volwassene en 2.500 euro per minderjarig kind. Zij kunnen zelf vanaf maandag 17 november aanvraag doen hiervoor.

Vooral voor de asielaanvragen hier zou het veel gevolgen hebben, doordat 35 tot 40 procent van de aanvragen bij het IND bestaan uit Syriërs. Door de verbeterde situatie in het land zouden er ook minder aanvragen er bij het IND erdoor komen.

Overlastgevers

Verwacht wordt dat over een half jaar weer een groep Syriërs teruggestuurd gaat worden. Daarbij wordt gekeken naar mensen die geen recht meer hebben om hier te zijn. Vluchtelingen die overlast hebben gegeven worden als eerste teruggestuurd.